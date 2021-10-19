Латвийский премьер 19 октября на заседании правительства отметил, что если в течение четырех недель действия локдауна охват вакцинацией не увеличится, латвийцам придется сидеть дома, пока другие европейские страны будут развиваться.

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В Латвии хотят ввести обязательную вакцинацию для людей 50+

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что для увеличения количества прививок населения в возрасте от 50 лет ведомство рекомендует ввести обязательную вакцинацию в целом или для получения определенных услуг.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддержал эту инициативу, отметив, что "есть ограниченные возможности стимулировать вакцинацию населения старшего возраста и групп наибольшего риска".

В то же время глава Минюста Янис Борданс назвал это предложение неуместным, поскольку считает, что более целесообразно ввести обязательную вакцинацию для представителей конкретных профессий.

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