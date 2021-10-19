В Латвии инициируют обязательную вакцинацию от COVID-19 для тех, кому за 50
Источник:NRA
В латвийском правительстве призывают сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для определенной категории людей. Говорится о тех, кому за 50 лет.
Латвийский премьер 19 октября на заседании правительства отметил, что если в течение четырех недель действия локдауна охват вакцинацией не увеличится, латвийцам придется сидеть дома, пока другие европейские страны будут развиваться.
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В Латвии хотят ввести обязательную вакцинацию для людей 50+
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что для увеличения количества прививок населения в возрасте от 50 лет ведомство рекомендует ввести обязательную вакцинацию в целом или для получения определенных услуг.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддержал эту инициативу, отметив, что "есть ограниченные возможности стимулировать вакцинацию населения старшего возраста и групп наибольшего риска".
В то же время глава Минюста Янис Борданс назвал это предложение неуместным, поскольку считает, что более целесообразно ввести обязательную вакцинацию для представителей конкретных профессий.
Коронавирус и вакцинация в Латвии: что известно
- По состоянию на 19 октября коронавирус подтвердили у 188 722 жителей Латвии. С начала эпидемии в стране выздороветь удалось 160 373 людям, умерли – 2 920.
- Согласно данным Национальной службы здравоохранения, в настоящее время прививки от коронавируса получили примерно 50% населения Латвии.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 21 октября в стране на 1 месяц вводят жесткие ограничения.