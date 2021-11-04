Армия начала оказывать помощь больницам с 4 ноября. Военные в круглосуточном режиме будут выполнять обязанности дежурных техников.

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Например, они будут транспортировать, обслуживать и подключать медицинские кислородные баллоны. Солдаты также будут выполнять другие вспомогательные работы в помещениях больницы.

Кроме этого, они будут помогать персоналу медучреждения переносить пациентов в кровати, транспортировать их для прохождения обследований, раздавать еду и выполнять другие хозяйственные работы.

Обратите внимание! Национальные вооруженные силы Латвии на запрос Министерства здравоохранения готовы с 16 октября по 31 декабря предоставлять персонал для организации процесса вакцинации против коронавируса во всех регионах страны.

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