Армия начала оказывать помощь больницам с 4 ноября. Военные в круглосуточном режиме будут выполнять обязанности дежурных техников.
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Например, они будут транспортировать, обслуживать и подключать медицинские кислородные баллоны. Солдаты также будут выполнять другие вспомогательные работы в помещениях больницы.
Кроме этого, они будут помогать персоналу медучреждения переносить пациентов в кровати, транспортировать их для прохождения обследований, раздавать еду и выполнять другие хозяйственные работы.
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Коронавирус в Латвии: последние новости
- В Латвии с 21 октября действуют жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса. Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил, что они будут действовать в течение 4 недель – до 15 ноября.
- Уже после 15 ноября в Латвии планируют возобновить работу магазинов, поставщиков услуг, а также разрешить частные и публичные мероприятия.
- В правительстве Латвии призвали сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для людей старше 50 лет. Премьер-министр поддержал эту инициативу, отметив, что "есть ограниченные возможности стимулировать вакцинацию населения старшего возраста и групп наибольшего риска".
- По состоянию на 4 ноября в Латвии коронавирусом болеют 35 353 человека. Из них – 189 случаев являются критическими. Всего с начала пандемии в стране заболели 224 513 человек.