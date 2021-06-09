В Латвии зафиксировали колумбийский штамм коронавируса

В Латвии зарегистрировали "колумбийский" штамм коронавируса. Он совмещает в себе две самые опасные мутации – N501Y и E484K.
Новый штамм обнаружили в Латвию на прошлой неделе. Но пока неизвестно, сколько людей им заразились и у кого обнаружили эту инфекцию, поскольку более подробной информации не сообщили.
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Колумбийский вариант имеет те же мутации, что и английский, или альфа-вариант, к которому прилагается вторая по опасности мутация. Колумбийский штамм больше похож на английский, но имеет менее известную мутацию, которая хуже реагирует на нейтрализацию антител,
– рассказал глава Научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.
К слову, сейчас британский штамм коронавируса составляет более 90% от всех случаев заражения в Латвии. Вытеснит ли индийский штамм коронавируса британский – покажет только время.
Коронавирус в Латвии: что известно
Источник: СНБО Украины
- По состоянию на 9 июня в Латвии зарегистрировали 135 388 больных коронавирусом, 244 из которых за прошедшие сутки.
- К сожалению, от болезни умерли 2428 жителей страны. Выздоровели уже 129 172 пациента.
- Сейчас в Латвии зарегистрировано 3 788 активных больных – этих людей еще лечат от COVID-19.
К слову, в начале июня ВОЗ стала маркировать новые штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не "дискриминировать или стигматизировать" страны, в которых они были впервые обнаружены.
Новые названия известных штаммов:
- британский штамм – Alpha,
- южноафриканский – Beta,
- бразильский – Gamma,
- индийский – Delta.