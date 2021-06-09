В Латвии зафиксировали колумбийский штамм коронавируса

В Латвии зарегистрировали "колумбийский" штамм коронавируса. Он совмещает в себе две самые опасные мутации – N501Y и E484K.

Новый штамм обнаружили в Латвию на прошлой неделе. Но пока неизвестно, сколько людей им заразились и у кого обнаружили эту инфекцию, поскольку более подробной информации не сообщили.

К теме Какие медицинские средства можно взять с собой в самолет: правильная аптечка

Колумбийский вариант имеет те же мутации, что и английский, или альфа-вариант, к которому прилагается вторая по опасности мутация. Колумбийский штамм больше похож на английский, но имеет менее известную мутацию, которая хуже реагирует на нейтрализацию антител,

– рассказал глава Научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

К слову, сейчас британский штамм коронавируса составляет более 90% от всех случаев заражения в Латвии. Вытеснит ли индийский штамм коронавируса британский – покажет только время.

Коронавирус в Латвии: что известно

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 9 июня в Латвии зарегистрировали 135 388 больных коронавирусом, 244 из которых за прошедшие сутки.

К сожалению, от болезни умерли 2428 жителей страны. Выздоровели уже 129 172 пациента.

Сейчас в Латвии зарегистрировано 3 788 активных больных – этих людей еще лечат от COVID-19.

К слову, в начале июня ВОЗ стала маркировать новые штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не "дискриминировать или стигматизировать" страны, в которых они были впервые обнаружены.

Новые названия известных штаммов:

британский штамм – Alpha,

южноафриканский – Beta,

бразильский – Gamma,

индийский – Delta.