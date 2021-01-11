"Британский" штамм коронавируса зафиксировали в Латвии
В Латвии зарегистрировали случай заражения новым штаммом коронавируса. Его ранее обнаружили в Великобритании.
Такую информацию заявило министерство здравоохранения. Об этом сообщает национальное радиовещание LSM.
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Рекомендации Минздрава
Минздрав подчеркнул, что всем, кто прибывает из Великобритании, необходимо сдать тест на COVID-19 и тщательно соблюдать самоизоляцию.
Латвийский центр биомедицинских исследований во время изучения взятых в Латвии образцов анализов, обнаружил штамм, который является более заразным и вероятным местом происхождения которого является Великобритания,
– отметили в сообщении.
В то же время латвийцев призвали еще строже придерживаться уже известных профилактических мер:
- дистанцирование;
- тщательная гигиена рук;
- дезинфекция;
- по возможности пребывание дома.
Последние новости о новом штамме в мире
- Впервые новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Власти страны утвердили, что этот вид вируса на 70% заразнее.
- По данным ВОЗ, на начало января, "британский" штамм коронавируса зафиксировали в 22 странах Европы.
- Последеней страной, где подтвердили COVID-19, стала Мексика. Вирус нашли у 56-летнего британца, прибывшего в государство из Амстердама.
Что известно о новом штамме COVID-19 / Инфографика 24 канала
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