В Латвии зарегистрировали случай заражения новым штаммом коронавируса. Его ранее обнаружили в Великобритании.

Такую информацию заявило министерство здравоохранения. Об этом сообщает национальное радиовещание LSM.

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Рекомендации Минздрава

Минздрав подчеркнул, что всем, кто прибывает из Великобритании, необходимо сдать тест на COVID-19 и тщательно соблюдать самоизоляцию.

Латвийский центр биомедицинских исследований во время изучения взятых в Латвии образцов анализов, обнаружил штамм, который является более заразным и вероятным местом происхождения которого является Великобритания,

– отметили в сообщении.

В то же время латвийцев призвали еще строже придерживаться уже известных профилактических мер:

дистанцирование;

тщательная гигиена рук;

дезинфекция;

по возможности пребывание дома.

Отметим! По информации Минздрава, правительство Латвии на прошлой неделе выделило 11,7 миллиона евро для оборудования в больницах дополнительных мест для пациентов с коронавирусом.

Последние новости о новом штамме в мире

Впервые новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Власти страны утвердили, что этот вид вируса на 70% заразнее.

По данным ВОЗ, на начало января, "британский" штамм коронавируса зафиксировали в 22 странах Европы.

Последеней страной, где подтвердили COVID-19, стала Мексика. Вирус нашли у 56-летнего британца, прибывшего в государство из Амстердама.



Что известно о новом штамме COVID-19 / Инфографика 24 канала