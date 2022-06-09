Украинские медики будут учить латвийцев
Мэр Львова сообщил, что городскую больницу посетила парламентская секретарша Министерства обороны Латвии Байбака Блодниеце. По его словам, они с ней договорились об обучении Латвийских медиков во Львове.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны быть готовы, - литовский журналист о возможном нападении России на страны Балтии
Мы привыкли, что украинцы обычно ездят за границу, чтобы учиться и набираться нового опыта. Но времена меняются. Латвийские медики будут приезжать к нам, чтобы научиться лечить пациентов с военными травмами. Об этом мы договорились на встрече с госпожой Блодниец,
– заявил Садовый.
Он добавил, что для украинцев важно, чтобы Европа помнила, что Украина является щитом, защищающим мир от российской агрессии. По словам Андрея Садового, наша страна получила субъектность. Украинцы теперь не просто следуют за кем-то или берут пример, а ведут и учат других.
Как Латвия помогает Украине воевать против России
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие эксперты и аналитики отмечали: если Украина "упадет", то следующими целями Кремля могут стать страны Балтии – Литва, Эстония и Латвия. Поэтому эти страны оказывают Украине огромную помощь и поддержку в войне с русскими захватчиками.
- Также Латвия поддерживает украинских беженцев, например, операторы мобильной связи пошли навстречу беженцам из Украины и продлили срок бесплатного пользования их услугами до сентября. А латвийский Кабмин согласовал продолжение поддержки прибывших в Латвию граждан Украины до конца 2022 года.
- С 2014 года страна много помогала Украине в сфере обучения наших военных, реабилитации раненых, помогала семьям, передала Украине более 400 тонн гуманитарной помощи.
- Латвия предоставляет Украине много оружия, президент Эгилс Левитс сообщил, что его страна отдала на вооружение уже треть своего оборонного бюджета. Он призвал другие страны также присоединиться к помощи.