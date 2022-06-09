Латвийские медики посетят Львов, чтобы научиться лечить пациентов с военными травмами

Украинские медики во Львове будут учить врачей из Латвии лечить людей, получивших травмы во время боевых действий.

Украинские медики будут учить латвийцев

Мэр Львова сообщил, что городскую больницу посетила парламентская секретарша Министерства обороны Латвии Байбака Блодниеце. По его словам, они с ней договорились об обучении Латвийских медиков во Львове.

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Мы привыкли, что украинцы обычно ездят за границу, чтобы учиться и набираться нового опыта. Но времена меняются. Латвийские медики будут приезжать к нам, чтобы научиться лечить пациентов с военными травмами. Об этом мы договорились на встрече с госпожой Блодниец,

– заявил Садовый.

Он добавил, что для украинцев важно, чтобы Европа помнила, что Украина является щитом, защищающим мир от российской агрессии. По словам Андрея Садового, наша страна получила субъектность. Украинцы теперь не просто следуют за кем-то или берут пример, а ведут и учат других.

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