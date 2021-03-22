В Днепре в реанимации одной из больниц находятся более 100 тяжелых пациентов. Среди них, в частности, есть такие, которые не верили в коронавирус и лечились луком.

Сегодня в реанимации Мечникова 25 крайне тяжелых пациентов, двое из них находятся на ИВЛ и на препаратах, которые поддерживают все жизненные функции.

Между тем В Зеленского готовы компенсировать побочные действия вакцинации от COVID-19

Ситуация с COVID-19 в Днепре

Всего в COVID-отделении Мечникова 110 тяжелых пациентов. Как отмечает главный врач медучреждения: это самый высокий показатель одновременного пребывания заболевших с начала эпидемии.

Реанимации Мечникова уже не выдерживают нагрузки. Больные продолжают поступать, и стало больше пациентов в тяжелом состоянии. Из-за вспышки заражения реаниматологи работают на пределе возможностей.

Больные не верят в COVID

Как рассказал Рыженко, недавно удалось выписать пациента, который был в терминальном состоянии (на ИВЛ и препаратах, которые полностью обеспечивают жизненные функции). Врач в этом контексте напомнил: медом, луком и перцем вылечить коронавирус невозможно.

Вчера еще человек не верил в COVID-19, а сегодня уже не может сделать шаг самостоятельно,

– рассказал Рыженко.

Ему 54 года, он поступил с поражением легких более 80%. Прогрессировала сердечная, а за ней и почечная недостаточность. Впрочем, уже за 7 суток его сняли с ИВЛ, а еще через две недели – перевели на амбулаторное лечение. Все благодаря работе врачей и современной аппаратуре.

Постковидний синдром

Заведующий больницы имени Мечникова напомнил о постковидном синдроме, которого тоже стоит бояться. Даже после легкой формы КОВИДа могут быть тяжелые последствия – страхи, тревожность, чувство усталости, которое не проходит, боль в груди, суставах, лихорадка, одышка, депрессия.

Коронавирусные проблемы не всегда заканчиваются, как только ПЦР-тест показал отрицательный результат. Лаборатория Мечникова подтверждает: как минимум у 20% переболевших людей не производятся антитела,

– отметил Рыженко.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала