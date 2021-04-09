В Днепре – критическая ситуация с COVID-19. Там в местные больницы госпитализируют много тяжелых пациентов, из-за чего медучреждения уже переполнены.

Об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко. Он подчеркнул, что в городе не хватает медицинской силы.

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Лечить коронавирус обучают врачей всех специализаций. В частности, хирургов и травматологов. Рыженко подчеркнул, что больница перегружена в 3 раза. Там каждый день госпитализируют 20 – 25 больных пациентов с тяжелым течением болезни.

Реанимация перегружена,

– подчеркнул врач.

Медики устали, – Рыженко

По словам врача, реаниматологам больницы Мечникова приходится очень тяжело работать. Часто им приходится работают круглосуточно.

Медики устали, поэтому приходится обучать борьбе с коронавирусом врачей различных специализаций", – подчеркнул он.

Как отметил Рыженко, в больнице лечат коронавирус не только терапевты, инфекционисты и кардиологи. Теперь лечить недуг пошли хирурги и травматологи.

Они прошли курс обучения,

– заверил Рыженко.

Рыженко: Больница обеспечена необходимым

В то же время врач отметил, что в медучреждении есть все, что нужно медикам для борьбы: терапевтические места, кислород, аппаратура и лекарства. Добавил, что также в больнице есть хорошая мощная кислородная станция.

"2 тонны кислорода мы используем каждый день и делаем все возможное, чтобы лечить наших больных COVID-пневмонией", – заверил Рыженко.

К теме. В Днепре произошла трагедия – там от COVID-19 умерла 28-летняя роженица. Это случилось в начале апреля, последние несколько недель она находилась на аппарате ИВЛ.