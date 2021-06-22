Лечение храпа уменьшает риск инсульта и инфаркта на 70%

Если вам говорят, что вы храпите, это повод для срочного обращения к врачу. Возможно, у вас синдром обструктивного апноэ во сне – опасное для жизни состояние, которое нужно лечить. Новое исследование показало, что своевременная терапия может буквально спасти жизнь.

Негативное влияние апноэ

Синдром обструктивного апноэ во сне – это клиническое нарушение, которое характеризуется частыми остановками дыхания у спящего человека, и сопровождается сильным храпом. Во время этих остановок поступление кислорода в организм и выведение углекислого газа прекращаются.

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Чтобы открыть дыхательные пути, мозг вызывает короткое пробуждение, из-за чего качество сна значительно ухудшается. Каждая остановка дыхания сопровождается резким повышением артериального давления, что приводит к хронической гипертонии и значительно повышает риск инсульта и других сердечно-сосудистых событий.

Лечение апноэ

Самый распространенный метод лечения обструктивного апноэ – это создание постоянного положительного давления в дыхательных путях во время сна (СИПАП-терапия). Для этого используется специальный аппарат, который всю ночь подает воздух под определенным давлением в дыхательные пути через силиконовую маску.

Поскольку это создает некоторый дискомфорт, некоторые пациенты отказываются от этого вида лечения. Исследователи из Университета Канзаса оценили риски инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых событий у пациентов, которые применяют СИПАП-терапию и теми, кто живет без нее.

Апноэ и сердечно-сосудистые заболевания

Ученые проанализировали данные 13,9 тысячи пациентов с обструктивным апноэ, которые использовали СИПАП-терапию и 20,8 тысячи человек с тем же диагнозом, но без СИПАП-терапии. Для сравнения в анализ были включены данные 11,1 тысячи человек, у которых нет этой проблемы.

После корректировки полученных результатов выяснилось, что у пациентов с обструктивным апноэ, которые отказываются от поддержки дыхания во сне с помощью СІПАП-аппарата, риск первичного инсульта, инфаркта, нестабильной стенокардии или сердечной недостаточности и других опасных состояний на 71% выше по сравнению с пациентами, которые применяют этот метод лечения.