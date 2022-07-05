"Феофания" открыла двери для украинцев

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко , передает 24 канал. Он отметил, что 1 января 2022 больница "Феофания", подчиненная Государственному управлению делами, присоединилась к пилотному проекту и получила возможность оказывать медицинские услуги всем украинцам.

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Виктор Ляшко “Есть Указ Президента, где говорится, что больница "Феофания" должна быть доступна для всех украинцев. Мы приложили максимум усилий и сегодня можем отчитаться об успешном вхождении заведения в программу медицинских гарантий. Это означает, что любой пациент, независимо от места жительства и регистрации, может лечиться от инфаркта и инсульта в Феофании бесплатно”.

Он пояснил, что в рамках "пилота" больница присоединилась к Программе медицинских гарантий в качестве оказания медицинской помощи в случае острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда. А с апреля 2022 года "Феофания" была включена в маршрут пациентов с острым мозговым инсультом и с острым инфарктом миокарда в Киевской области.

Скольким пациентам уже оказали помощь

За 6 месяцев пилотного проекта клиническая больница "Феофания" предоставила медицинскую помощь вдвое большему количеству пациентов с инфарктом миокарда, чем было запланировано.

В результате реализации проекта, по состоянию на 1 июля количество пациентов, которым в заведении оказывается медпомощь, ежемесячно увеличивалось:

в апреле – 20 пациентов с инсультом и 2 пациента с инфарктом миокарда,

в мае – 46 пациентов с инсультом и 37 – с инфарктом миокарда,

в июне – 46 пациентов с инсультом и 45 – с инфарктом миокарда.

В настоящее время больница вышла на уровень оказания медпомощи в среднем 45 – 50 пациентам с инсультами и 45 пациентам с инфарктами миокарда в месяц.