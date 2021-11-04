Во время болезни следует ограничить контакты с другими людьми. Возобновить общение можно через 10 дней с момента появления первых симптомов.

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Симптомы легкой формы коронавируса:

лихорадка до 38 градусов;

насморк или заложенность носа;

головная боль;

боль в горле;

боль в мышцах;

кашель без признаков дыхательной недостаточности таких как, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений;

желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;

отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость);

искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).

Когда обращаться к врачу

К врачу нужно обращаться, если беспокоят следующие симптомы:

проблемы с дыханием;

постоянная боль или давление в груди;

спутанность сознания;

трудно проснуться и не спать.

Постковидный синдром

Обычно симптомы коронавируса проходят в течение нескольких недель. Никаких лекарств для поддержания организма после этого пить не нужно. Но у некоторых людей симптомы – кашель, сильная усталость, дискомфорт в груди, проблемы с мышлением и концентрацией, депрессия – сохраняются дольше четырех недель. Чаще всего такое бывает у тех, кто болел тяжело. В этом случае лучше проконсультироваться с терапевтом.

Единственный способ избежать постковидных симптомов – не болеть. Основные меры профилактики – вакцинация, маски, мытье рук и социальная дистанция.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал