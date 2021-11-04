Как лечить легкое течение коронавируса
Источник:CDC
У большинства людей COVID-19 протекает в легкой форме. Это значит, что можно выздороветь дома без медицинской помощи. Как и при других вирусных заболеваниях, нужно больше пить, отдыхать и принимать жаропонижающие препараты, когда температура выше 38,5 градусов по Цельсию.
Во время болезни следует ограничить контакты с другими людьми. Возобновить общение можно через 10 дней с момента появления первых симптомов.
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Симптомы легкой формы коронавируса:
- лихорадка до 38 градусов;
- насморк или заложенность носа;
- головная боль;
- боль в горле;
- боль в мышцах;
- кашель без признаков дыхательной недостаточности таких как, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений;
- желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;
- отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость);
- искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).
Когда обращаться к врачу
К врачу нужно обращаться, если беспокоят следующие симптомы:
- проблемы с дыханием;
- постоянная боль или давление в груди;
- спутанность сознания;
- трудно проснуться и не спать.
Постковидный синдром
Обычно симптомы коронавируса проходят в течение нескольких недель. Никаких лекарств для поддержания организма после этого пить не нужно. Но у некоторых людей симптомы – кашель, сильная усталость, дискомфорт в груди, проблемы с мышлением и концентрацией, депрессия – сохраняются дольше четырех недель. Чаще всего такое бывает у тех, кто болел тяжело. В этом случае лучше проконсультироваться с терапевтом.
Единственный способ избежать постковидных симптомов – не болеть. Основные меры профилактики – вакцинация, маски, мытье рук и социальная дистанция.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал