Как лечить легкое течение коронавируса

4 ноября 2021 , 14:20
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CDC

У большинства людей COVID-19 протекает в легкой форме. Это значит, что можно выздороветь дома без медицинской помощи. Как и при других вирусных заболеваниях, нужно больше пить, отдыхать и принимать жаропонижающие препараты, когда температура выше 38,5 градусов по Цельсию.

Во время болезни следует ограничить контакты с другими людьми. Возобновить общение можно через 10 дней с момента появления первых симптомов.

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Симптомы легкой формы коронавируса:

  • лихорадка до 38 градусов;
  • насморк или заложенность носа;
  • головная боль;
  • боль в горле;
  • боль в мышцах;
  • кашель без признаков дыхательной недостаточности таких как, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений;
  • желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;
  • отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость);
  • искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).

Когда обращаться к врачу

К врачу нужно обращаться, если беспокоят следующие симптомы:

  • проблемы с дыханием;
  • постоянная боль или давление в груди;
  • спутанность сознания;
  • трудно проснуться и не спать.

Постковидный синдром

Обычно симптомы коронавируса проходят в течение нескольких недель. Никаких лекарств для поддержания организма после этого пить не нужно. Но у некоторых людей симптомы – кашель, сильная усталость, дискомфорт в груди, проблемы с мышлением и концентрацией, депрессия – сохраняются дольше четырех недель. Чаще всего такое бывает у тех, кто болел тяжело. В этом случае лучше проконсультироваться с терапевтом.

Единственный способ избежать постковидных симптомов – не болеть. Основные меры профилактики – вакцинация, маски, мытье рук и социальная дистанция.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Автор: Олександр Бевза