Ученые из университета Мичигана проанализировали потенциальные ингибиторы, которые могут привести к гибели клетки рака предстательной железы. Из 167 кандидатов они определили наиболее перспективный ингибитор – ESK981. Впрочем, на данный момент ученые должны провести вторую фазу клинических испытаний.

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ESK981 имеет несколько целей и действует комбинированно атакуя рак,

– объяснили ученые.

Как установили эффективность ингибитора

Ранее препарат уже тестировали в первой фазе клинических испытаний против других болезней и он показал хорошую переносимость и безопасность для применения на людях.

Доклинические эксперименты на моделях мышей с резистентными опухолями показали высокую эффективность в подавлении роста опухоли.

Принцип работы механизма: ESK981 способствует продуцированию белка CXCL10, который, в свою очередь, активизирует иммунные Т-клетки против опухоли. Кроме того, ESK981 также нацеливается на еще один белок PIKfyve, который тоже участвует в процессе гибели клеток.

Перспектива терапии

При комплексном действии на обе мишени ученые отметили более высокие терапевтические результаты.

Теперь ученые уже запустили вторую фазу клинических испытаний с участием пациентов. В случае успеха это откроет новые возможности для людей, которые пока вынуждены использовать только хирургию и химиетерапию в борьбе с раком предстательной железы.