Ученые из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) пригласили спортсменов, тренеров и специалистов-практиков анонимно поделиться своими текущими протоколами погружения в холодную воду. Среди 111 респондентов большинство занимались элитным спортом на международном, национальном и клубном уровнях.

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Многие из них принимали ледяные ванны, 78% сочли их полезными для восстановления.

Результаты анализа

Исследование показало, что более половины респондентов использовали температуру воды за пределами рекомендованного диапазона от 9 до 15 градусов по Цельсию.

Лишь 14% проводили в воде рекомендуемую продолжительность – от 10 до 15 минут.

Самое популярное время погружения составляло от 2,5 до 5 минут, причем многие тренеры устанавливали температуру ниже 5 градусов по Цельсию.

Протокол, используемый во время погружения в холодную воду, очень важен. Необходимо учитывать температуру воды, продолжительность и глубину погружения. В общем итоге, короткие продолжительности не смогут привести к существенному снижению температуры тела или мышц и как-либо повлиять на физиологические механизмы. Во многих случаях то, что используется на практике, не будет стимулировать достижение желаемых результатов,

– рассказал преподаватель физиологии человека в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Доктор Роберт Аллан.

Анализ также показал, что такие специалисты, как физиотерапевты, спортивные ученые и терапевты значительно чаще выбирали правильную температуру воды и время погружения.

Ученые выпустят общие и обоснованные рекомендации

В настоящее время команда ученых готовит экспертное заключение об использовании охлаждающей терапии для восстановления после физических упражнений от имени Британской ассоциации наук о спорте и физических упражнениях (BASES). Это поможет лучше информировать широкую аудиторию о том, как лучше всего использовать охлаждающую терапию.