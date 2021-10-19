Ледяные ванны: самые частые ошибки, которые сводят пользу процедуры на нет

Ледяные ванны популярны среди многих спортсменов для восстановления сил. Но многие люди могут не видеть изменений, потому что они выполняют процедуры неправильно.

Ученые из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) пригласили спортсменов, тренеров и специалистов-практиков анонимно поделиться своими текущими протоколами погружения в холодную воду. Среди 111 респондентов большинство занимались элитным спортом на международном, национальном и клубном уровнях.

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Многие из них принимали ледяные ванны, 78% сочли их полезными для восстановления.

Результаты анализа

Исследование показало, что более половины респондентов использовали температуру воды за пределами рекомендованного диапазона от 9 до 15 градусов по Цельсию.

Лишь 14% проводили в воде рекомендуемую продолжительность – от 10 до 15 минут.

Самое популярное время погружения составляло от 2,5 до 5 минут, причем многие тренеры устанавливали температуру ниже 5 градусов по Цельсию.

Протокол, используемый во время погружения в холодную воду, очень важен. Необходимо учитывать температуру воды, продолжительность и глубину погружения. В общем итоге, короткие продолжительности не смогут привести к существенному снижению температуры тела или мышц и как-либо повлиять на физиологические механизмы. Во многих случаях то, что используется на практике, не будет стимулировать достижение желаемых результатов,

– рассказал преподаватель физиологии человека в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Доктор Роберт Аллан.

Анализ также показал, что такие специалисты, как физиотерапевты, спортивные ученые и терапевты значительно чаще выбирали правильную температуру воды и время погружения.

Ученые выпустят общие и обоснованные рекомендации

В настоящее время команда ученых готовит экспертное заключение об использовании охлаждающей терапии для восстановления после физических упражнений от имени Британской ассоциации наук о спорте и физических упражнениях (BASES). Это поможет лучше информировать широкую аудиторию о том, как лучше всего использовать охлаждающую терапию.