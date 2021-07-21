Ученые из Центра полярных и климатических исследований Берда, Центра наук о микробиоме и с кафедры микробиологии Государственного университета Огайо (США) проанализировали вершину (6710 метров над уровнем моря) и плато (6200 метров над уровнем моря) ледяной шапки Гулия на северо-западе Тибетского нагорья.

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Ученые побывали в Тибете еще несколько лет назад, но результаты исследования опубликовали лишь на днях.

Ледники на северо-западе Тибетского нагорья образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами в их недрах "откладывались" вирусы. Эти "ледяные ловушки" удерживали все, что было в атмосфере во время замерзания каждого слоя. К слову, эти слои формировали что-то вроде временной шкалы, благодаря которой можно больше узнать об изменениях климата, микробах, вирусах и газах в разный исторический период.

Для того, чтобы достать образцы, ученые пробурили 2 ледяных керна на вершине и плато ледяной шапки. А уже в лаборатории исследователи применили новый "сверхчистый" метод для анализа микробных и вирусных сообществ.

Результаты исследования:

Выяснилось, что образцы с тибетского плато насчитывают вплоть до 15 тысяч лет.

Во льду обнаружили геномные последовательности 33 вирусов: 4 из них известны науке, а 28 оказались уникальными.

При этом концентрации вирусов были значительно ниже, чем в океанах или почве.

Эти вирусы могут процветать в экстремальных условиях. У них есть генетические сигнатуры, которые помогают заражать клетки в холодных условиях. Их нелегко извлечь, поэтому новый метод, вероятно, поможет найти аналогичные генетические последовательности в других экстремальных условиях – на Марсе или на Луне, например, или в пустыне Атакама,

– рассказал соавтор исследования Мэтью Салливан.

Поскольку у найденных вирусов нет одного универсального гена, таксономию новых инфекционных агентов определяли путем сопоставления общих наборов генов с геномами 2304 известных вирусов. Скорее всего, найденные вирусы происходят из почвы или растений, а не от животных и людей.