За соответствующее решение проголосовали лишь 184 нардепа. При этом для принятия законопроекта на внеочередном заседании Верховной Рады 13 июля необходимо было 226 голосов.

Важно Страшный наркотик или лекарственное средство: вся правда о легализации медицинского каннабиса

В случае одобрения законопроекта украинские пациенты получили бы доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике.

Что предусматривает законопроект №5596

Документ предназначен в первую очередь для тех людей, которые имеют серьезные болезни, течение которых может облегчить употребление медицинского каннабиса. Чтобы урегулировать этот вопрос, законопроект предлагает:

создать нормативные условия для законного оборота конопли для ее использования в медицинской практике и научно-технической деятельности;

для законного оборота конопли для ее использования в медицинской практике и научно-технической деятельности; установить требования и должным образом контролировать оборот конопли на разных этапах. Для этого Каждый куст, который будет выращиваться для медицинских целей, предлагают украсить GPS-трекером. Таким образом полицейские смогут отслеживать путь от производителя к больному;

на разных этапах. Для этого Каждый куст, который будет выращиваться для медицинских целей, предлагают украсить GPS-трекером. Таким образом полицейские смогут отслеживать путь от производителя к больному; определить, при каких условиях врачи могут осуществлять операции, связанные с оборотом конопли;

дать толчок для развития медицинской науки, практической медицины и фармацевтической промышленности путем внедрения возможности использования конопли в лечебных и исследовательских целях;

обеспечить возможность пациентам приобретать и хранить лекарственные конопли для применения в лечебных целях.

В пояснительной записке говорится, что медицинский каннабис в лечебных целях могут позволить использовать пациентам, болеющим:

неврологическими заболеваниями : рассеянным склерозом, эпилепсией (по предварительным выводам, каннабис может иметь положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Хантингтона и синдрома Туретта);

: рассеянным склерозом, эпилепсией (по предварительным выводам, каннабис может иметь положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Хантингтона и синдрома Туретта); заболеваниями пищеварительного тракта (по убедительными доказательствами, конопля имеет значительный положительный эффект на облегчение побочных эффектов при химиотерапии при онкологии);

(по убедительными доказательствами, конопля имеет значительный положительный эффект на облегчение побочных эффектов при химиотерапии при онкологии); наркотической зависимостью и проблемами психического характера;

имеющим хроническую боль невропатического происхождения.

Обратите внимание! В Украине медицинский каннабис нужен не менее 2 миллионам больных украинцев – препараты на основе конопли могут спасти от боли.

Стоит заметить, что на июль 2021 года использование медицинского каннабиса в медицинских целях разрешено в 56 странах мира.



Где каннабис легализован / Инфографика 24 канала