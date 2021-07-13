Рада не поддержала легализацию медицинского каннабиса

Верховная Рада провалила голосование за законопроект №5596, предусматривающий легализацию каннабиса для применения его в медицинских и научных целях. Документ рассматривали в первом чтении.

За соответствующее решение проголосовали лишь 184 нардепа. При этом для принятия законопроекта на внеочередном заседании Верховной Рады 13 июля необходимо было 226 голосов.

Важно Страшный наркотик или лекарственное средство: вся правда о легализации медицинского каннабиса

В случае одобрения законопроекта украинские пациенты получили бы доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике.

Что предусматривает законопроект №5596

Документ предназначен в первую очередь для тех людей, которые имеют серьезные болезни, течение которых может облегчить употребление медицинского каннабиса. Чтобы урегулировать этот вопрос, законопроект предлагает:

создать нормативные условия для законного оборота конопли для ее использования в медицинской практике и научно-технической деятельности;

для законного оборота конопли для ее использования в медицинской практике и научно-технической деятельности; установить требования и должным образом контролировать оборот конопли на разных этапах. Для этого Каждый куст, который будет выращиваться для медицинских целей, предлагают украсить GPS-трекером. Таким образом полицейские смогут отслеживать путь от производителя к больному;

на разных этапах. Для этого Каждый куст, который будет выращиваться для медицинских целей, предлагают украсить GPS-трекером. Таким образом полицейские смогут отслеживать путь от производителя к больному; определить, при каких условиях врачи могут осуществлять операции, связанные с оборотом конопли;

дать толчок для развития медицинской науки, практической медицины и фармацевтической промышленности путем внедрения возможности использования конопли в лечебных и исследовательских целях;

обеспечить возможность пациентам приобретать и хранить лекарственные конопли для применения в лечебных целях.

В пояснительной записке говорится, что медицинский каннабис в лечебных целях могут позволить использовать пациентам, болеющим:

неврологическими заболеваниями : рассеянным склерозом, эпилепсией (по предварительным выводам, каннабис может иметь положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Хантингтона и синдрома Туретта);

: рассеянным склерозом, эпилепсией (по предварительным выводам, каннабис может иметь положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Хантингтона и синдрома Туретта); заболеваниями пищеварительного тракта (по убедительными доказательствами, конопля имеет значительный положительный эффект на облегчение побочных эффектов при химиотерапии при онкологии);

(по убедительными доказательствами, конопля имеет значительный положительный эффект на облегчение побочных эффектов при химиотерапии при онкологии); наркотической зависимостью и проблемами психического характера;

имеющим хроническую боль невропатического происхождения.

В Украине медицинский каннабис нужен не менее 2 миллионам больных украинцев – препараты на основе конопли могут спасти от боли.

Стоит заметить, что на июль 2021 года использование медицинского каннабиса в медицинских целях разрешено в 56 странах мира.



Где каннабис легализован / Инфографика 24 канала