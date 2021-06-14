Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина". Он добавил, что с нардепами будут вести переговоры.

Важно Страшный наркотик или лекарственное средство: вся правда о легализации медицинского каннабиса

По словам Корниенко, этот закон гораздо жестче, чем те версии, которые были до этого. Он пояснил, что в целом было несколько законопроектов от "Голоса" и "Слуги народа".

Потом договорились и вышли на компромиссный вариант, который согласовали МВД и Минздрав, примерно 90 депутатов поставили свои подписи под ним,

– отметил председатель партии "Слуга народа".

Он добавил, что за законопроект в первом чтении могут проголосовать до конца сессии или в сентябре. Как отметил Корниенко, срочности нет, ведь постановлением Минздрава некоторые препараты уже разрешили ввозить в страну.

И хотя эти препараты мало что решают, Корниенко убежден: "с этим уже можно что-то делать". К тому же от принятия закона до начала работы индустрии тоже пройдет не один месяц, поэтому должны радоваться тому, что есть.

Обратите внимание! В Украине медицинский каннабис нужен как минимум 2 миллионам больных украинцев – препараты на основе конопли могут спасти от боли. В частности, они помогают ветеранам лечить посттравматический синдром.



Где легализован каннабис / Инфографика 24 канала