Лекарств не существует: в Гвинее обнаружили первый случай смертельной лихорадки Марбург

На территории Гвинеи зарегистрировали первого пациента с геморрагической лихорадкой Марбург. Ее еще называют "болезнь зелёных мартышек".

Сейчас ВОЗ расследует случай болезни. Об этом сообщил глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

К теме В Китае два случая инфицирования высокопатогенным птичьим гриппом: что об этом известно

Инфицированного пациента обнаружили на юге Гвинеи. К сожалению, больной умер. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения работает совместно со службами здравоохранения страны.

Ранее случаи этой инфекции фиксировали в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

Геморрагическая лихорадка Марбург – что это? Это острая вирусная болезнь. Обычно ее течение тяжелое, она поражает печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Болезнь имеет высокий процент летальности – более 80%.

Симптомы лихорадки Марбург

Источник: Википедия

горячка,

озноб,

головная боль,

миалгия,

артралгия,

боль за грудиной,

боль в горле,

конъюнктивит,

гиперемия,

стоматит,

диарея,

боль в животе,

высыпание,

интоксикация,

кровоизлияние,

носовое кровотечение,

кровотечение,

гематурия,

тошнота и рвота.

Симптомы лихорадки Марбург похожи на симптомы лихорадки Эбола. Но специалисты ООН считают, что лихорадка Марбург еще смертельнее. Кровотечение, которое вызывает болезнь, невозможно остановить.

Лечения и терапии не существует

К сожалению, вакцины против геморрагической лихорадки Марбург пока не существует. Специальную терапию для лечения болезни тоже не разработали.