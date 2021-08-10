Лекарств не существует: в Гвинее обнаружили первый случай смертельной лихорадки Марбург
Источник:ВООЗ
На территории Гвинеи зарегистрировали первого пациента с геморрагической лихорадкой Марбург. Ее еще называют "болезнь зелёных мартышек".
Сейчас ВОЗ расследует случай болезни. Об этом сообщил глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.
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Инфицированного пациента обнаружили на юге Гвинеи. К сожалению, больной умер. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения работает совместно со службами здравоохранения страны.
Ранее случаи этой инфекции фиксировали в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.
Геморрагическая лихорадка Марбург – что это?
Это острая вирусная болезнь. Обычно ее течение тяжелое, она поражает печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.
Болезнь имеет высокий процент летальности – более 80%.
Симптомы лихорадки Марбург
Источник: Википедия
- горячка,
- озноб,
- головная боль,
- миалгия,
- артралгия,
- боль за грудиной,
- боль в горле,
- конъюнктивит,
- гиперемия,
- стоматит,
- диарея,
- боль в животе,
- высыпание,
- интоксикация,
- кровоизлияние,
- носовое кровотечение,
- кровотечение,
- гематурия,
- тошнота и рвота.
Симптомы лихорадки Марбург похожи на симптомы лихорадки Эбола. Но специалисты ООН считают, что лихорадка Марбург еще смертельнее. Кровотечение, которое вызывает болезнь, невозможно остановить.
Лечения и терапии не существует
К сожалению, вакцины против геморрагической лихорадки Марбург пока не существует. Специальную терапию для лечения болезни тоже не разработали.