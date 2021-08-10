Лекарств не существует: в Гвинее обнаружили первый случай смертельной лихорадки Марбург

10 августа 2021 , 09:31
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Источник:

ВООЗ

На территории Гвинеи зарегистрировали первого пациента с геморрагической лихорадкой Марбург. Ее еще называют "болезнь зелёных мартышек".

Сейчас ВОЗ расследует случай болезни. Об этом сообщил глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

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Инфицированного пациента обнаружили на юге Гвинеи. К сожалению, больной умер. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения работает совместно со службами здравоохранения страны.

Ранее случаи этой инфекции фиксировали в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

 

Геморрагическая лихорадка Марбург – что это?

Это острая вирусная болезнь. Обычно ее течение тяжелое, она поражает печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.

Болезнь имеет высокий процент летальности – более 80%.

Симптомы лихорадки Марбург

Источник: Википедия

  • горячка,
  • озноб,
  • головная боль,
  • миалгия,
  • артралгия,
  • боль за грудиной,
  • боль в горле,
  • конъюнктивит,
  • гиперемия,
  • стоматит,
  • диарея,
  • боль в животе,
  • высыпание,
  • интоксикация,
  • кровоизлияние,
  • носовое кровотечение,
  • кровотечение,
  • гематурия,
  • тошнота и рвота.

Симптомы лихорадки Марбург похожи на симптомы лихорадки Эбола. Но специалисты ООН считают, что лихорадка Марбург еще смертельнее. Кровотечение, которое вызывает болезнь, невозможно остановить.

Лечения и терапии не существует

К сожалению, вакцины против геморрагической лихорадки Марбург пока не существует. Специальную терапию для лечения болезни тоже не разработали.

Автор: Анастасія Кушпіт