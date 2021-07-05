Ученые из Канзасского университета работали с ингибитором протеазы GC376. Изначально его создавали для лечения коронавируса у кошек.

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Ранее он показал эффективность против SARS-CoV-2 и недавно ученые представили результаты успешных доклинических исследований препарата на моделях мышей.

Ингибиторы протеаз являются классом противовирусных препаратов, которые не дают вирусу размножаться, связывая и блокируя необходимые для этого вирусные ферменты.

В новой работе ученые модифицировали GC376, чтобы протестировать его против SARS-CoV-2.

Результаты исследования:

Терапия GC376 значительно увеличила выживаемость грызунов с тяжелой формой COVID-19,

Также она подавляла репликацию вируса в легких и противостояла потере веса.

Когда ученые проведут клинические исследования GC376 – пока неясно. Но использованный метод модификации препарата – дейтерирование, которое уже давно используется для улучшения терапевтических свойств лекарства, будет изучаться более детально.

Результаты показывают, что метод дейтерирования можно использовать для других противовирусных соединений, чтобы создать мощные ингибиторы,

– заявил соавтор работы Кен Ок Чан.