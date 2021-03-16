Бета-блокаторы, которые широко применяются для лечения после инфаркта, предынфарктного состояния и других сердечных патологий, имеют различные побочные эффекты. Новое исследование показало, что они вызывают проблемы со сном.

Как действуют бета-блокаторы

Бета-блокаторы уменьшают частоту сердечных сокращений и артериальное давление путем блокирования рецепторов адреналина и других стрессовых гормонов в сердце. Они благоприятно действуют на орган при аритмии и могут устранять ее. Применение может быть длительным или краткосрочным и только по назначению врача.

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Новое исследование

Ученые из Германии провели самое большое на сегодня исследование, в котором оценили весь спектр побочных эффектов приема бета-блокаторов для психического здоровья. Они проанализировали 258 исследований, в которых принимали участие более 50 тысяч пациентов, принимавших эти препараты.

Почти 70% работ были посвящены оценке эффективности бета-блокаторов в лечении повышенного артериального давления, у других изучалась взаимосвязь их приема с депрессией.

Побочное действие бета-блокаторов

Оказалось, что депрессия, которая считается наиболее частой побочной реакцией на бета-блокаторы, возникает при приеме этой группы препаратов не чаще, чем при лечении плацебо. Но в то же время ученые обнаружили сильную связь между этими лекарствами и нарушениями сна, включая бессонницу и ночные кошмары.

Однако при этом чаще всего люди отказываются от приема бета-блокаторов не из-за бессонницы, а из-за повышенной утомляемости, которая также нередко возникает в результате лечения.

Наши результаты показывают, что опасения пациентов по поводу неблагоприятного воздействия бета-блокаторов на психическое здоровье и депрессии, не должны влиять на решение об их приме,

– отметили ученые.