Лекарства на основе антител дают длительную защиту от коронавируса.

Американская компания Regeneron Pharmaceuticals заявила, что одна доза коктейля из антител снижает риск заражения COVID-19 на 81,6% в течение 2–8 месяцев после введения препарата.

Эффективность терапии антителами

Как показали результаты поздней стадии испытаний, терапия антителами REGEN-COV может обеспечить длительный иммунитет.

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В компании отмечают, что такая защита особенно важна для людей с ослабленным иммунитетом и людей, у которых нет положительной реакции на вакцины.

По данным Regeneron, в течение 8-месячного периода не было зафиксировано госпитализаций пациентов с COVID-19 в группе REGEN-COV. В то же время в группе плацебо зарегистрировано 6 таких случаев.

В компании сказали, что исследование продемонстрировало влияние препарата даже после того, как непосредственный риск заражения в домашних условиях снизился. Regeneron намерена быстро поделиться данными исследования с контролирующими органами.

Где применяют "коктейль антител"

Препарат, разработанный Regeneron, содержит два вида моноклональных антител к коронавирусу – это созданные в лаборатории белки, имитирующие способность иммунной системы бороться с патогенами, в том числе с вирусами.

Терапия антителами REGEN-COV в настоящее время разрешена в Соединенных Штатах для лечения людей с легкой и средней тяжестью COVID-19 и для предотвращения заражения у тех, кто имел контакт с инфицированными лицами, а также других лиц с высоким риском заражения, например в домах престарелых или тюрьмах.

Недавнее исследование показало, что мамы, у которых во время родов был COVID-19, могут помочь стимулировать выработку иммунитета у ребенка путем грудного вскармливания.