Исследователи из Оксфордского университета работали в сотрудничестве с лидерами отрасли NuCana, чтобы оценить новый препарат для химиотерапии, полученный на основе гриба. Исследование, проведенное в клинических исследованиях, показало, что новый препарат имеет до 40 раз большую эффективность против раковых клеток, чем природный аналог.

Также на тему: Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Лекарство против рака на основе гриба

Природный аналог нуклеозида (препарат против рака), известный как кордицепсин, содержится в гималайском грибе Cordyceps sinensis. Он используется в традиционной китайской медицине в течение сотен лет для лечения рака и других воспалительных заболеваний.

Однако он быстро разрушается в крови, поэтому к опухоли попадает минимальное количество вещества. Для того чтобы улучшить свою эффективность, биофармацевтическая компания NuCana разработала кордицепсин, используя свою новую технологию для создания химиотерапевтического препарата с улучшенной эффективностью.

Результаты исследования

Согласно новому исследованию NUC-7738, эти изменения делают противораковые свойства препарата-кандидата до 40 раз мощнее, чем кордицепсин. Более того, первые результаты клинического испытания NUC-7738 на людях, похоже, пока что положительные. В испытании принимают участие 28 пациентов с опухолями на поздних стадиях.

Пока что еженедельные возрастающие дозы NUC-7738, которые вводят этой группе, хорошо переносились пациентами и показывают обнадеживающие результаты.

Недавно исследование подтвердило, что упражнения могут ингибировать рост раковых клеток, и выявило механизм, который стоит за этим феноменом.