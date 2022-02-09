Ученые много лет искали лекарства для восстановления волос у мужчин, но лишь относительно недавно были разработаны препараты, которые действительно действуют. В настоящее время Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США одобрены три основных метода лечения – местное применение миноксидила, пероральный финастерид и светотерапия низкого уровня.

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Побочное действие лекарства против облысения

Примечательно, что каждый из них отличается эффективностью и побочными эффектами. Другой препарат дутастерид, был разрешен для лечения в некоторых странах, но не в США через серьезные побочные эффекты, однако он применяется для лечения гиперплазии предстательной железы.

Исследователи отмечают, что финастерид и дутастерид эффективны для стимулирования волосяных. В настоящее время финастерид связывают с широким спектром негативных побочных эффектов, включая эректильную дисфункцию, снижение либидо и депрессию. Предполагается, что дутастерид имеет подобные негативные побочные эффекты из-за сходства препаратов (дутастерид несколько сильнее), но он недостаточно проверенный. А миноксидил ассоциируется с болезнями сердца при применении в высоких дозах.

Рейтинг эффективности лекарств против облысения

Исследователи отметили, что несмотря на серьезные побочные эффекты от лечения выпадения волос, они обнаружили, что большинство мужчин заинтересованы в том, насколько хорошо они работают. Они провели мета-анализ доступных вариантов для определения эффективности каждого и разместили их по убыванию эффективности: