В первые месяцы пандемии возникла гипотеза о том, что лекарства, которые применяют для лечения повышенного давления, могут ухудшить клинические последствия пациентов с коронавирусом. Крупнейший метаанализ ее опроверг и подтвердил важность медикаментозного контроля гипертонии, особенно для групп риска.

Как происходило исследование

В систематический обзор, проведенный учеными из Великобритании, вошли 52 исследования, которые включали данные о клинических случаях более 101 тысячи пациентов с COVID-19. Главной целью было оценить связь между приемом ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ІАПФ) или блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) с повышенным риском госпитализации и летальных случаев при коронавирусе.

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Обе группы препаратов применяются для лечения повышенного артериального давления. Команда сосредоточилась на изучении данных о 26,5 тысячи пациентов, принимавших гипотензивные препараты до заражения, уделяя внимание случаям госпитализации, в том числе с потребностью в искусственной вентиляции легких, и летальным случаям.

Лекарства против давления уменьшают смертность от коронавируса

Оказалось, что у таких людей риск тяжелых осложнений и смерти значительно ниже по сравнению с пациентами, которые не принимают ИАПФ и БРА. По мнению ученых, эти лекарства могут оказывать защитный эффект не только для людей с повышенным давлением, но и для пациентов с другими сопутствующими заболеваниями.

Вместе с тем исследование подтвердило, что хронические состояния, в первую очередь сердечно-сосудистые, почечные и онкологические заболевания, существенно повышают вероятность неблагоприятных клинических исходов при COVID-19.

Наши результаты показали, что прием гипотензивных препаратов могут иметь преимущества для пациентов с COVID-19, поэтому их можно продолжать принимать без риска худших клинических результатов, за исключением случаев, когда их не рекомендует врач,

– сделали вывод авторы исследования.