Недавно группа фармкомпаний "Лекхим" объявила о заключении соглашения с SinoVac на поставку в Украину 5 миллионов доз препарата в первом полугодии 2021 года. Впоследствии оказалось, что в тендере, который "Медзакупки" объявили 30 декабря, у "Лекхим" не было конкурентов.

Компания "Лекхим" стала единственным участником закупки, поэтому аукциона фактически не было. Об этом свидетельствуют данные системы закупок Prozorro. Важно Если вакцина SinoVac будет неэффективна, Украине вернут деньги, – Степанов Ожидается, что будет 2 поставки препарата – до 31 марта и до 31 мая. Какие требования были к вакцине срок годности вакцины на момент поставки должен быть не меньше, чем 70% от общего срока годности;

хранение и транспортировка должны сопровождаться индикаторами замораживания и/или приборами контроля температуры. Отмечается, что вакцина должна быть зарегистрирована компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом ЕС. Обратите внимание! Ранее бразильский институт Бутантан провел клинические исследования китайского препарата. Ученые установили, что эффективность SinoVac едва превышает 50%. Степанов говорит, что это исследование касается только Бразилии. В украинском министерстве ждут обобщенный отчет. Вакцину испытывали ранее в Турции и Индонезии, там уровень эффективности превышал 90%. Однако участников исследования было немного.

Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала