Фармакологическая компания АО "Лекхим" подала в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences.

В "Лекхим" просят перенести регистрацию вакцины

Заявку на регистрацию вакцины для экстренного использования подали 9 февраля, об этом сообщила пресс-служба "Медицинских закупок".

Детали У фармкомпании "Лекхим" не было конкурентов на поставку COVID-вакцины в Украину

В организации отметили, что получили письмо от компании "Лекхим", в котором говорилось о переносе первой поставки вакцины против COVID-19 на апрель.

Они переадресовали это письмо в Министерство здравоохранения.

Что известно о регистрации Sinovac

Ранее компания "Лекхим" заявила, что регистрация вакцины против коронавируса производства от Sinovac в Украине состоится в марте 2021 года.

Компании заключили соглашение сроком на 5 лет и планируют организовать в Украине производство основного перечня вакцин. Кроме того, "Лекхим" планирует начать производство вакцины китайской компании Sinovac Biotech от COVID-19.

6 февраля, вакцину против коронавируса Sinovac Biotech одобрили в Китае регулятором рынка лекарственных средств для массового использования.

Обратите внимание! Бразильские ученые установили, что эффективность SinoVac едва превышает 50%. Степанов говорит, что это исследование касается только Бразилии. В украинском министерстве ожидают обобщенный отчет и заметили, что если эффективность вакцины будет менее 70% – соглашение о закупке вакцины отменят. Больше об этом читайте здесь.