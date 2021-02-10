"Лекхим" подала заявку на регистрацию китайской вакцины в Украине, но аж на апрель
Фармакологическая компания АО "Лекхим" подала в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences.
Источник:Укринформ
В "Лекхим" просят перенести регистрацию вакцины
Заявку на регистрацию вакцины для экстренного использования подали 9 февраля, об этом сообщила пресс-служба "Медицинских закупок".
Детали У фармкомпании "Лекхим" не было конкурентов на поставку COVID-вакцины в Украину
В организации отметили, что получили письмо от компании "Лекхим", в котором говорилось о переносе первой поставки вакцины против COVID-19 на апрель.
Они переадресовали это письмо в Министерство здравоохранения.
Что известно о регистрации Sinovac
Ранее компания "Лекхим" заявила, что регистрация вакцины против коронавируса производства от Sinovac в Украине состоится в марте 2021 года.
Компании заключили соглашение сроком на 5 лет и планируют организовать в Украине производство основного перечня вакцин. Кроме того, "Лекхим" планирует начать производство вакцины китайской компании Sinovac Biotech от COVID-19.
6 февраля, вакцину против коронавируса Sinovac Biotech одобрили в Китае регулятором рынка лекарственных средств для массового использования.
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