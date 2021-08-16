В новом исследовании обнаружили, что увеличение мелких твердых частиц от лесных пожаров, в том числе из-за дыма и сажи, в 2020 году привело к увеличению случаев заболевания и смерти из-за COVID-19 сразу в нескольких штатах в США. В частности, в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

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Авторы исследования говорят, что повышенный риск случаев заражения сейчас возникает из-за Дельта-штамма. Теперь беспокойство вызывают пожары.

Загрязнение воздуха мелкими твердыми частицами может стать дополнительным средством для еще более быстрого распространения вируса,

– сказала Франческа Доминичи, соавтор исследования.

Как возникает заражение из-за пожара

Тонкие твердые частицы являются одними из мельчайших, но и опасных загрязнителей. При вдыхании они проникают глубоко в легочную ткань, где могут попасть в кровь.

Эти частицы могут попадать в организм и из других источников, таких как топливные заводы, автомобили и сельское хозяйство. Они связаны с рядом осложнений для здоровья:

астмой;

болезнями сердца,

хроническим бронхитом и другими респираторными заболеваниями.

Это основные состояния, которые делают людей уязвимыми к тяжелым последствиям от коронавируса.

Влияние на детей

Более того, дети вдыхают гораздо больше воздуха, чем взрослые, и их дыхательная система все еще развивается. Соответственно, они гораздо уязвимее и это может быть очень опасной ситуацией.

Воспаление легких

Доктор Альберт Риццо, главный врач Американской ассоциации легких, отметил, что загрязнение воздуха от дыма от пожара, вероятно, вызывает воспаление в легких.

"Твердые частицы – приводят к тому, что дыхательные пути становятся очень благоприятной почвой для непрошеной инфекции, такой как коронавирус, которая попадает в наши дыхательные пути", – сказал Риццо CNN.

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