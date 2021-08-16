Как лесные пожары связаны с тяжелыми случаями и смертностью от COVID-19 – исследование
Источник:Science Advances
Ученые обнаружили еще один фактор, который играет важную роль в увеличении количества людей, которые заболели тяжелыми случаями коронавируса. Причиной могут быть массовые пожары.
В новом исследовании обнаружили, что увеличение мелких твердых частиц от лесных пожаров, в том числе из-за дыма и сажи, в 2020 году привело к увеличению случаев заболевания и смерти из-за COVID-19 сразу в нескольких штатах в США. В частности, в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.
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Авторы исследования говорят, что повышенный риск случаев заражения сейчас возникает из-за Дельта-штамма. Теперь беспокойство вызывают пожары.
Загрязнение воздуха мелкими твердыми частицами может стать дополнительным средством для еще более быстрого распространения вируса,
– сказала Франческа Доминичи, соавтор исследования.
Как возникает заражение из-за пожара
Тонкие твердые частицы являются одними из мельчайших, но и опасных загрязнителей. При вдыхании они проникают глубоко в легочную ткань, где могут попасть в кровь.
Эти частицы могут попадать в организм и из других источников, таких как топливные заводы, автомобили и сельское хозяйство. Они связаны с рядом осложнений для здоровья:
- астмой;
- болезнями сердца,
- хроническим бронхитом и другими респираторными заболеваниями.
Это основные состояния, которые делают людей уязвимыми к тяжелым последствиям от коронавируса.
Влияние на детей
Более того, дети вдыхают гораздо больше воздуха, чем взрослые, и их дыхательная система все еще развивается. Соответственно, они гораздо уязвимее и это может быть очень опасной ситуацией.
Воспаление легких
Доктор Альберт Риццо, главный врач Американской ассоциации легких, отметил, что загрязнение воздуха от дыма от пожара, вероятно, вызывает воспаление в легких.
"Твердые частицы – приводят к тому, что дыхательные пути становятся очень благоприятной почвой для непрошеной инфекции, такой как коронавирус, которая попадает в наши дыхательные пути", – сказал Риццо CNN.
Пожары в США и связь с коронавирусом: главное
- 2020 год стал историческим сезоном пожаров. Сгорели более 10 миллионов акров земли в западных штатах.
- Хотя от пожаров погибли по меньшей мере 43 человека, исследователи из Стэнфордского университета в сентябре оценили примерно от 1200 до 3000 чрезмерных смертей в Калифорнии от вдыхания дыма от пожара.
- Последствия лесных пожаров в 2021 году на Западе страны стали настолько масштабными, что дым пронесся по всей стране до Нью-Йорка.
- Так, выяснили, если уровень этих твердых частиц оставался выше 28 дней, количество случаев возростало почти на 12%, а смертность – более чем на 8%.