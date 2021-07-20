Лесные пожары влияют на риск заражения коронавирусом

Ученые оценили вклад лесных пожаров в распространение COVID-19 в американском городе Рено. Исследование, опубликованное в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, показало, что загрязнение воздуха мелкими частицами способствует росту числа инфицированных.

Вред от лесных пожаров

Лесные пожары – источник загрязнения воздуха близлежащих городов частицами диаметром до 2,5 мкм (PM2.5). Ранее ученые уже указывали, что это природное бедствие может увеличивать риски, связанные с COVID-19. Однако до настоящего времени этот тезис не был подтвержден.

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Частицы PM2.5 и PM10 – одни из важнейших причин вредного воздействия грязного воздуха на здоровье. Их высокая концентрация в воздухе может увеличивать восприимчивость людей к вирусам: например, вследствие усиления воспаления в дыхательных путях. Также эти частицы могут облегчать распространение бактерий и вирусов в аэрозоли, в том числе SARS-CoV-2.

Лесные пожары влияют на распространение коронавируса

Чтобы проверить, как влияют лесные пожары на риск заражения коронавирусом, американские ученые оценили частоту положительных ПЦР-тестов на этот патоген в большой медицинской сети. Исследование охватило период с августа по октябрь 2020 года. За это время город страдал от дыма лесных пожаров 43 дня, его жители подвергались воздействию дыма больше, чем жители соседних населенных пунктов (это связано с его расположением в долине, в которой дым задерживается из-за естественных препятствий).

Исследование показало, что влияние частиц PM 2.5 было связано с увеличением количества случаев COVID-19 на 17,7% по сравнению с уровнем, который ученые прогнозировали в начале пожаров.

Исследование укрепляет доказательства того, что дым лесных пожаров способствует усилению распространения SARS-CoV-2. Мы хотели бы, чтобы чиновники здравоохранения в США были лучше осведомлены об этом, поскольку существуют меры, которые помогают людям избежать воздействия дыма на людей во время пожаров,

– отметили ученые.