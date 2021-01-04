В течение предыдущей недели от коронавируса в США люди умирали каждые 33 секунды. За этот короткий промежуток времени в стране умерли почти 20 тысяч инфицированных.

Об этом свидетельствуют результаты анализа данных Университета Джонса Хопкинса, проведенного CNN. Так, по их данным с 28 декабря по 3 января в США от осложнений COVID-19 умерли 18 462 человека.

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А в среднем за сутки умирали больше 2 600 человек.

В декабре 2020 года от осложнений коронавируса умерло рекордное количество людей – 77 572. То есть в среднем было зафиксировано чуть больше 2 500 летальных случаев за сутки.

К примеру, в ноябре количество смертей достигло 36 964. В апреле от осложнений COVID-19 умерли 60 738 человек, а в мае – 41 703.

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