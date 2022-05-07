Тежелораненные пациенты

На лечение эвакуировали тяжелораненых взрослых и детей со сложными минно-взрывными ранениями и заболеваниями, которые в Украине лечиться не могут.

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В рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины и Европейской Комиссии удалось обеспечить медицинскую эвакуацию еще 30 пациентов из Харьковской области и восточных регионов Украины. Это люди, пострадавшие от военной агрессии России: взрослые и дети со сложными минно-взрывными ранениями; с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно или требующие специализированного лечения,

– говорится в сообщении.



Скорые транспортировали людей в "летающий госпиталь" / Фото Минздрава

Сначала пациентов эвакуационным поездом доставили во Львовскую область. Когда их состояние стабилизировали, приступили к транспортировке на специализированное лечение по маршруту "Львов – Жешув – Кельн".

Специальный медицинский авиарейс Luftwaffe

Для эвакуации привлекли "летающий госпиталь" – специальный медицинский авиарейс Luftwaffe Вооруженных Сил Германии.

На борту такого госпиталя есть 38 коек для пациентов. Борт оборудован шестью модулями интенсивной терапии, содержащими системы искусственной вентиляции легких, контроля функций кровообращения и проведения инфузий, портативный ультразвуковой аппарат.

Во время полета за пациентами ухаживают 25 врачей и медицинских сестер.



Процесс транспортировки тяжелораненых украинцев / Фото МОЗ



"Летающий госпиталь" забрал 30 пациентов на лечение в Германию / Фото МОЗ

Эвакуацию провели при сотрудничестве с ЕС

Медицинская эвакуация была проведена при сотрудничестве с Европейской комиссией. Это стало возможным с помощью системы экстренного реагирования Евросоюза, по которой Минздрав ищет профильные специализированные клиники в странах ЕС для лечения и реабилитации украинцев.

Международные партнеры со службой экстренной медицинской помощи Минздравом обеспечивают транспортировку пациентов от больницы в прифронтовой территории через львовский медицинский хаб в аэродром в Польше.

Далее к процессу подключают воздушные госпитали.

Главное о ситуации на медицинском фронте

На оккупированной территории Харьковщины едва ли не все медучреждения заполнены ранеными российскими военными. Больных пациентов выгнали даже из тубдиспансеров.

На оккупированных территориях Украины катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам.

Россияне уже уничтожили или повредили около 400 учреждений здравоохранения в Украине.

В то же время, украинская медицинская система продолжает функционировать и оказывать медицинскую помощь нуждающимся.

А украинские военные хирурги делают уникальные операции, в частности реимплантацию оторванных конечностей.

Часто тяжелобольных пациентов транспортируют в западные области. Недавно начало функционировать медицинский поезд, в котором можно перевозить тяжелых больных и раненых пациентов. Он позволит спасти еще больше жизней из регионов вблизи боевых действий.

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