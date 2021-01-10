Фабрицио Соккорси – личный врач Папы Римского Франциска – имел онкологическое заболевание. 9 января стало известно, что он умер от осложнения, вызванного коронавирусом.

Умер врач Папы Франциска

Личный врач Папы Римского Франциска 78-летний Фабрицио Соккорси умер от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом рассказали на портале Vatican News 9 января.

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Врач страдал онкологическим заболеванием, но умер преждевременно. Кроме коронавируса, вероятно, на состояние его здоровья повлияла смерть дочери Кристианы в 2017 году.



Папа Франциск и его врач Соккорси / Фото Vatican News

Кратко о Фабрицио Соккорси

Соккорси родился 2 февраля 1942 года в Риме. В 1968 году он окончил университет Ла Сапиенца, где получил специальность медика-хирурга. Однако его квалификация выходила далеко за границы этого:

Соккорси преподавал иммунологию, занимался лечением болезней печени, пищеварительной системы.

Был консультантом Управления здравоохранения и гигиены Ватикана и экспертом в медицинской консультации Конгрегации по делам святых.

Папа Римский Франциск выбрал его своим личным врачом в 2015 году.