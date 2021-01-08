Верховный лидер Ирана аятолла Али Хомейни объявил запрет на импорт вакцин от COVID-19 производства США и Великобритании.

Импорт вакцин от коронавируса COVID-19 производства США и Великобритании в страну запрещен, сказал верховный лидер в эфире иранского телевидения. Об этом пишет ABC News.

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Импорт вакцин США и Британии в страну запрещен. Я говорил об этом власти и говорю сейчас об этом публично,

– заявил аятолла Али Хаменеи.

По его словам, если бы США изобрели действительно эффективную вакцину от COVID-19, они не пострадали бы так сильно от пандемии. Хаменеи не верит тому, что эти вакцины эффективны.

"Если бы американцы могли разработать вакцину, они не потерпели бы такого фиаско в борьбе с коронавирусом в их собственной стране", – сказал лидер Ирана.

Ранее иранские власти обвиняли США в том, что введенные Вашингтоном санкции препятствуют доступу Тегерану к вакцинам.

Что известно об иранской вакцине от коронавируса

В Иране 29 декабря стартовали клинические испытания на людях собственной вакцины против коронавируса COVID-19. Вакцина, произведенная компанией Shifa Pharmed, является первой в стране вакциной, испытание которой проводится на людях.

Добавим, что Иран является самой эпидемиологически неблагоприятной страной на Ближнем Востоке.