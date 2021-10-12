Лидер по количеству заполненных COVID-коек: показатели госпитализаций

В Донецкой области занято уже 74,5% коек, которые предназначены для пациентов с COVID-19 – это самый большой показатель по всей Украине.

Донецкая область лидирует по заполненности COVID-отделений

Отмечается, что по состоянию на 12 октября в Донецкой области занято уже 74,5% ковидных коек (2233 человека госпитализированы с COVID-19).

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на втором месте оказалась Запорожская область – 69,4% (1793 человека),

на третьем – Харьковская, 68,9% (3159 человек).

Зато самый низкий показатель заполненности ковид отделений в Кировоградской области – 22,6% (181 человек).

Процент тяжелых случаев COVID-19

Кроме того, в Донецкой области 72,5% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке.

Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Одесская область, где 68,6% больных нуждаются в кислородной поддержке, и Запорожская (67,2%).

Прирост инфицированных в этих областях: суточный показатель

Донецкая область – 607 случаев;

Одесская область – 816 случаев;

Запорожская область – 715 случаев;

Харьковская область – 1 502 случая;

Актуальная статика коронавируса в Украине

В течение последних суток в Украине зафиксировали 11996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1262, медработников – 227).

За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2562085 случаев заболевания. По состоянию на 12 октября выздоровел 2297899 людей. Жертвами коронавируса стали 59 052 инфицированных.