Лидер по количеству заполненных COVID-коек: показатели госпитализаций
Источник:Коронавірус_info
В Донецкой области занято уже 74,5% коек, которые предназначены для пациентов с COVID-19 – это самый большой показатель по всей Украине.
Донецкая область лидирует по заполненности COVID-отделений
Отмечается, что по состоянию на 12 октября в Донецкой области занято уже 74,5% ковидных коек (2233 человека госпитализированы с COVID-19).
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- на втором месте оказалась Запорожская область – 69,4% (1793 человека),
- на третьем – Харьковская, 68,9% (3159 человек).
Зато самый низкий показатель заполненности ковид отделений в Кировоградской области – 22,6% (181 человек).
Процент тяжелых случаев COVID-19
Кроме того, в Донецкой области 72,5% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке.
Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Одесская область, где 68,6% больных нуждаются в кислородной поддержке, и Запорожская (67,2%).
Прирост инфицированных в этих областях: суточный показатель
- Донецкая область – 607 случаев;
- Одесская область – 816 случаев;
- Запорожская область – 715 случаев;
- Харьковская область – 1 502 случая;
Актуальная статика коронавируса в Украине
В течение последних суток в Украине зафиксировали 11996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1262, медработников – 227).
За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2562085 случаев заболевания. По состоянию на 12 октября выздоровел 2297899 людей. Жертвами коронавируса стали 59 052 инфицированных.