На фоне стремительной вакцинации населения Израиль завершил локдаун. В стране возобновили работу рестораны, гостиницы, учебные заведения, религиозные учреждения и другие.

Также на территории государства начали закрывать COVID-отделения больниц. Ведь количество заболевших коронавирусом граждан резко снизилось, сейчас их 5 352.

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Израиль – лидер вакцинации

Отмечается, что Израиль лидирует по темпам вакцинации в мире. По крайней мере один укол от инфекции уже получили более 5,2 миллиона человек.

Две дозы прививки вкололи 4,8 миллиона человек. Это означает, что в стране полностью вакцинированы против COVID-19 почти 52% граждан.

Общее количество населения страны составляет более 9 миллионов граждан.

Скоро будут вакцинировать детей

Врач-анестезиолог из Тель-Авива Борис Брыль заявил, что Израиль готовится начать вакцинацию детей.

Сейчас в стране завершают исследования эффективности вакцины Pfizer для детей 12 – 16 лет. Вскоре также начнут исследовать эффективность вакцины для детей 8 – 12 лет.

Ситуация с коронавирусом в Израиле: кратко

По состоянию на 4 апреля в Израиле зафиксировали почти 835 тысяч случаев заражения COVID-19.

Победить болезнь удалось более 822 тысячам людей. Умерли – 6 243 пациента.

За минувшие сутки, 3 апреля, в стране коронавирус обнаружили у 140 человек.

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