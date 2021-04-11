В Индии за прошедшие сутки, 10 апреля, зафиксировали более 152 тысяч случаев заражения COVID-19. По этому показателю страна лидирует в мире.

На фоне катастрофического ухудшения эпидемической ситуации власти ряда индийских штатов рассматривает возможность усиления карантинных ограничений.

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Ситуация с коронавирусом в Индии

За эту неделю суточный прирост случаев COVID-19 в государстве обновлял рекорд шесть раз. Теперь каждый шестой новый больной за день в мире – индус.

В Минздраве страны зарегистрировали 839 летальных случаев среди инфицированных: это самый высокий такой показатель на протяжении более пяти месяцев.

Вакцинация в Индии

Премьер-министр Нарендра Моди 11 апреля дал старт четырехдневному "фестивалю вакцинации" с целью побудить больше жителей Индии прививаться от коронавируса.

Ранее стало известно, что рост заболеваемости COVID-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны в 90 миллионов доз вакцин.

Обратите внимание! Институт сыворотки Индии – крупнейшая в мире компания-производитель вакцин. И является ключевым поставщиком препаратов для международной программы COVAX.