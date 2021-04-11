Лидер заболеваемости в мире: в Индии за сутки более 150 тысяч случаев COVID-19
В Индии за прошедшие сутки, 10 апреля, зафиксировали более 152 тысяч случаев заражения COVID-19. По этому показателю страна лидирует в мире.
Источник:Интерфакс-Украина
На фоне катастрофического ухудшения эпидемической ситуации власти ряда индийских штатов рассматривает возможность усиления карантинных ограничений.
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Ситуация с коронавирусом в Индии
За эту неделю суточный прирост случаев COVID-19 в государстве обновлял рекорд шесть раз. Теперь каждый шестой новый больной за день в мире – индус.
В Минздраве страны зарегистрировали 839 летальных случаев среди инфицированных: это самый высокий такой показатель на протяжении более пяти месяцев.
Вакцинация в Индии
Премьер-министр Нарендра Моди 11 апреля дал старт четырехдневному "фестивалю вакцинации" с целью побудить больше жителей Индии прививаться от коронавируса.
Ранее стало известно, что рост заболеваемости COVID-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны в 90 миллионов доз вакцин.
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