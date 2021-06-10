Чтобы вакцинировать большинство населения мира

Лидеры стран G7 объявили о таком решении сегодня, 10 июня во время саммита в Великобритании. Такой шаг поможет провести масштабную вакцинацию – до 80% взрослого населения во всем мире.

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По результатам саммита сформируют документ, в котором будет план противодействия пандемии COVID-19 до декабря 2022 года.

Лидеры G7 пообещали доставить по крайней мере 1 миллиард дополнительных доз вакцин в течение следующего года, чтобы помочь охватить 80% взрослого населения мира,

– говорится в сообщении издания.

Речь о том, что дополнительные дозы вакцин будут доставлены в 92 страны с низкими доходами и в Африканский союз. Байден объявит об этом плане в четверг в своем выступлении перед началом саммита.

Статистика распространения коронавируса в мире

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 10 июня заразились SARS-CoV-2 более 174 миллионов человек по всему миру. Жертвами болезни стали около 4 миллионов инфицированных.

В ВОЗ считают, что количество больных и умерших на самом деле могут быть в разы выше.

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