Ликвидировать дефицит: создали новый альянс распределения вакцин в мире
Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний для ликвидации нехватки вакцин против коронавируса в Европе. В альянс вошли 13 фармацевтических организаций.
Источник:The Wall Street Journal
Кто входит в альянс
Среди фармкомпаний, которые вошли в программу – Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили перед собой общую задачу – изготовить 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года.
Ранее Члены 5 стран призвали пересмотреть распределение вакцин внутри Евросоюза
По словам представителя BioNTech, переговоры относительно нового производственного альянса координировали с Pfizer.
Таким образом, в рамках нового альянса BioNTech хочет расширить собственное производство. В апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью производства в 750 миллионов доз вакцины в год.
Сложности распределения вакцин
Новые экспортные ограничения, действующие в ЕС, Великобритании и США, могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.
О нехватке вакцин в Европе и проблемах с их поставками власти отдельных стран и ЕС начали говорить еще в январе.
Главное о вакцинации против COVID-19
- По данным The New York Times в мире прививку против коронавируса получили более 345 миллионов человек.
- Всемирная организация здравоохранения сообщила, что сегодня в мире не зарегистрировано ни одной смерти от вакцины против коронавируса.
- Фармацевтическая компания AstraZeneca отвергла обвинения, что применение их вакцины способствует образованию тромбов. К такому же выводу пришли Министерства здравоохранения Канады, Германии и EMA. Продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca призвали и в ВОЗ, отметив безопасность и действенность вакцины.
- ВОЗ и ЕС одобрили применение вакцины против коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson, которая требует разового введения. Вакцину внесли в экстренной список медпрепаратов.
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