Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний для ликвидации нехватки вакцин против коронавируса в Европе. В альянс вошли 13 фармацевтических организаций.

Кто входит в альянс

Среди фармкомпаний, которые вошли в программу – Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили перед собой общую задачу – изготовить 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года.

Ранее Члены 5 стран призвали пересмотреть распределение вакцин внутри Евросоюза

По словам представителя BioNTech, переговоры относительно нового производственного альянса координировали с Pfizer.

Таким образом, в рамках нового альянса BioNTech хочет расширить собственное производство. В апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью производства в 750 миллионов доз вакцины в год.

Сложности распределения вакцин

Новые экспортные ограничения, действующие в ЕС, Великобритании и США, могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.

О нехватке вакцин в Европе и проблемах с их поставками власти отдельных стран и ЕС начали говорить еще в январе.

Главное о вакцинации против COVID-19