Можно ли благодаря липосакции избавиться от целлюлита и ожирения? Действительно ли эта косметологическая процедура очень проста и не имеет противопоказаний? Где правда, а где вымысел Здоровью 24 помог разобраться украинский пластический хирург Александр Бебих.

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Миф 1. Липосакция – самая простая косметологическая операция

Начиная с 2015 года, липосакция является одной из пяти самых популярных косметологических операций в Украине. А количество желающих с ее помощью сделать свою фигуру стройной увеличивается на 5% ежегодно.

Александр Бебих “Именно бешеная популярность этой процедуры и создала миф о том, что липосакция – это что-то очень простое. Ну, как в супермаркет за продуктами сходить. На самом же деле выполнить эту операцию может лишь опытный хирург с помощью современного оборудования”.

Как происходит липосакция

Процедура длится от 40 минут до 2 часов, и ее выполняют под общим наркозом или местной анестезией. Например, для вакуумного удаления жира (один из самых эффективных видов липосакции) хирург делает небольшие проколы в проблемной зоне, где накопился жир. Затем вводит через отверстия канюли (специальная трубка, которая прикреплена к вакуумному аппарату), с помощью которых разжижает жир и под действием вакуума выводит его наружу.

"Согласитесь, совсем не похоже на прогулку в магазин. Впрочем, стоит сказать, что современная липосакция действительно не такая агрессивная и болезненная, как была раньше. Поэтому бояться ее не следует: она считается безопасной процедурой", – рассказал врач.

Миф 2. Липосакция лечит от ожирения и целлюлита

Липосакция лишь удаляет лишний жир, а не лечит от ожирения. Чтобы избавиться от причин, которые вызывают ожирение, пациенту нужно обратиться к эндокринологу. Как это ни странно звучит, но людям с ожирением хирурги вообще отказывают в проведении операции, поскольку липосакция не является методом экстремального похудения. Еще один миф – с помощью липосакции можно выкачать весь лишний жир!

Основная цель процедуры – устранение жира в так называемых "жировых ловушках". Речь идет о проблемных зонах, которые портят фигуру, из которых жир исчезает очень медленно, даже если вы сидите на диете или активно занимаетесь спортом. У женщин это бедра, ягодицы, нижняя часть живота. У мужчин – это "пивной живот". Липосакцию также ошибочно считают панацеей от целлюлита. Она может улучшить контуры фигуры благодаря удалению жира, это правда. Но проблему целлюлита не решит.

Миф 3. Подтяжка кожи после липосакции – обязательная процедура

Не смотря на то, что во время консультации хирург всегда оценивает эластичность кожи пациента, после операции она может вести себя непредсказуемо. Довольно часто кожа теряет упругость. Это объясняется тем, что количество жира под кожей уменьшилось, а ее объем остался таким, как и был.

Александр Бебих “Чтобы свести риск к минимуму, можно применить метод ультразвуковой липосакции, которая имеет эффект подтяжки. А во время реабилитации носить специальное компрессионное белье: оно будет формировать силуэт и одновременно подтягивать кожу. Сразу после операции ношение такого белья является обязательным”.

Миф 4. Сделав липосакцию, можно забыть о спорте и диетах

Удаление лишнего жира прекрасно формирует новые контуры тела, но если вы забудете о спорте и здоровом питании – жировая ткань быстро восстановится.

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Липосакция – не волшебная палочка, которая раз и навсегда избавит вас от лишнего жира. Да, вы немного похудеете, но удастся ли вам удержаться в хорошей форме? Имею конкретный ответ: если не пересмотрите режим питания, снова окажетесь в той же точке, что и до операции.

Ожирение вызывает гормональные расстройства, поэтому липосакция без активного образа жизни и правильного питания – малоэффективна.

Миф 5. Липосакция не имеет противопоказаний

Как и любая хирургическая операция, липосакция имеет свои противопоказания. Эту процедуру нельзя делать тем, у кого есть онкологические заболевания или тяжелые хронические болезни в стадии обострения. Противопоказана липосакция людям с ожирением, которое связано с нарушением работы эндокринной системы.

В зоне риска находятся пациенты с нарушением процесса свертывания крови, а также люди, страдающие психологическими расстройствами. Беременным женщинам, и тем, которые кормят детей грудным молоком, эта процедура тоже не рекомендуется.