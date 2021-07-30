Лиса покусала мужчину: село на Прикарпатье закрыли на карантин

В селе Большовцы Ивано-Франковской области, обнаружили бешенство. Там инфицированная лиса покусала одного из местных жителей. Из-за этого населенный пункт пришлось закрыть на карантин.

Животное напало на мужчину на территории его двора. Заболевание подтвердили результаты лабораторного исследования.

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Чтобы помешать распространению болезни в Большевцах ввели карантин. Также утвердили план мероприятий, чтобы ликвидировать бешенство. Специалисты ветеринарной службы на территории села осматривают животных в каждом дворе. Кроме того, начали вакцинацию.

Как предотвратить заражение бешенством

Нужно каждый год вакцинировать домашних любимцев против бешенства.

Если появляются признаки заболевания – сообщить в службу ветеринарной медицины.

Еще один вариант – сразу пойти к ветеринару.

Если домашние животные контактировали с дикими, то необходимо сообщить об этом ветеринарам, чтобы провести профилактические мероприятия. Это поможет предотвратить болезни домашних любимцев.