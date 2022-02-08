Лишь 3 секунды упражнений в сутки увеличивают мышцы: результаты "ленивого" эксперимента
Источник:Edith Cowan University
Никогда не хватает времени или сил заниматься? Пожалуй, еще никто не предлагал заниматься спортом по 3 секунды в день, однако ученые представили результаты "ленивого" эксперимента по сверхбыстрым силовым нагрузкам.
Удивительно, но всего 3 секунды максимального напряжения мышц приводили к значительным показателям у добровольцев. Австралийские и японские ученые показали, что такой подход действительно эффективен для укрепления мышечной силы и приносит пользу здоровью.
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Необычный эксперимент
В исследовании приняли участие 39 молодых добровольцев, которые выполняли различные типы мышечных сокращений с максимальным усилием по 3 секунды в день – 5 раз в неделю в течение месяца.
- Одна группа выполняла статическое напряжение с гантелями;
- другая сокращала мышцы бицепса;
- а третья их удлиняла, разгибая руку.
Через месяц ученые сравнили мышечную силу рук участников: улучшения показателей были в среднем выше на 10% по сравнению с предыдущими результатами.
Наибольший эффект был отмечен в группе, которая разгибала мышцы во время экспресс-тренировок.
Результаты исследования показывают, что даже очень короткие физические нагрузки – всего 60 секунд за 4 недели – могут увеличить мышечную силу. Качественные интенсивные экспресс-нагрузки являются полезными для тела и каждое сокращение мышц имеет значение,
– прокомментировал соавтор работы Кен Носака.
Это поможет пожилым людям
Прежде всего ученые так подробно изучают эти процессы с целью профилактики мышечной деградации с возрастом. Пожилым людям трудно выполнять длительные силовые упражнения, однако теперь профилактический подход может измениться.
В дальнейших исследованиях ученые планируют оценить аналогичные подходы к нагрузкам всех групп мышц, после чего смогут дать окончательные рекомендации для укрепления здоровья в любом возрасте. Вероятно, комплексная тренировка не продлится более минуты в день.