Лишь 3 секунды упражнений в сутки увеличивают мышцы: результаты "ленивого" эксперимента

Никогда не хватает времени или сил заниматься? Пожалуй, еще никто не предлагал заниматься спортом по 3 секунды в день, однако ученые представили результаты "ленивого" эксперимента по сверхбыстрым силовым нагрузкам.

Удивительно, но всего 3 секунды максимального напряжения мышц приводили к значительным показателям у добровольцев. Австралийские и японские ученые показали, что такой подход действительно эффективен для укрепления мышечной силы и приносит пользу здоровью.

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Необычный эксперимент

В исследовании приняли участие 39 молодых добровольцев, которые выполняли различные типы мышечных сокращений с максимальным усилием по 3 секунды в день – 5 раз в неделю в течение месяца.

Одна группа выполняла статическое напряжение с гантелями;

другая сокращала мышцы бицепса;

а третья их удлиняла, разгибая руку.

Через месяц ученые сравнили мышечную силу рук участников: улучшения показателей были в среднем выше на 10% по сравнению с предыдущими результатами.

Наибольший эффект был отмечен в группе, которая разгибала мышцы во время экспресс-тренировок.

Результаты исследования показывают, что даже очень короткие физические нагрузки – всего 60 секунд за 4 недели – могут увеличить мышечную силу. Качественные интенсивные экспресс-нагрузки являются полезными для тела и каждое сокращение мышц имеет значение,

– прокомментировал соавтор работы Кен Носака.

Это поможет пожилым людям

Прежде всего ученые так подробно изучают эти процессы с целью профилактики мышечной деградации с возрастом. Пожилым людям трудно выполнять длительные силовые упражнения, однако теперь профилактический подход может измениться.

В дальнейших исследованиях ученые планируют оценить аналогичные подходы к нагрузкам всех групп мышц, после чего смогут дать окончательные рекомендации для укрепления здоровья в любом возрасте. Вероятно, комплексная тренировка не продлится более минуты в день.