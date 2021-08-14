Об этом рассказала главный специалист по вирусным гепатитам и опиоидной зависимости Центра общественного здоровья Елена Бидованец. Она также отметила, что распространенность вирусных гепатитов в Украине составляет 5%.

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Чем опасен гепатит С

Она подчеркнула, что гепатиты передаются через кровь и другие жидкости организма. Получается, что каждый из нас так или иначе контактирует с больными. В частности, это случается во время посещения маникюрных и тату салонов или же, например, через стоматологические или оперативные вмешательства.

Гепатит C – это излечимая в 95% болезнь. Вирусный гепатит B требует пожизненного лечения, но его можно предупредить благодаря вакцинации,

– отметила Бидованець.

Более того, детей вакцинируют бесплатно. Взрослым придется заплатить. Но нужная вакцина есть даже в аптеках.

Внимание! Каждый человек, старше 18 лет хотя бы раз в жизни должен пройти тестирование на маркер вирусных гепатитов. Люди из группы риска должны проверяться чаще: те, кто употребляют наркотики через инъекции, пациенты гемодиализа, медработники и другие.

Как провериться на гепатит

У семейного врача можно провериться на гепатиты B и С. Делают это с помощью быстрых тестов.

можно провериться на гепатиты B и С. Делают это с помощью быстрых тестов. Также можно это сделать в частной лаборатории. Сейчас идет месяц тестирования на вирусные гепатиты. В течение этого времени тесты будут дешевле, в частности в частных лабораториях.

Что известно о гепатите С? Гепатит C – инфекционное заболевание, которое вызывает вирус гепатита C и поражает как печень, так и другие внутренние органы и ткани (в частности, костный мозг, щитовидную железу и т.п.).

Гепатит С разделяют на следующие виды: инфекционный гепатит, токсический гепатит, лучевой гепатит и аутоиммунный гепатит.

Симптомы

Основная опасность этого вируса в том, что гепатит С долгое время протекает бессимптомно или почти бессимптомно – инкубационный период может составлять от 20 до 140 дней, но в основном это около 50 дней.