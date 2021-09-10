Так, если карантин усилят, то могут закрыться почти 600 школ, детсадов и вузов. Об этом в ответе сообщил Департамент образования и науки Черновицкой ОГА.

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По их данным департамента, на сегодня 80% вакцинированного штата имеют 103 детсада, 86 школ и 4 учреждения высшего образования.

Вместе с тем, отметки в 80% привитого персонала не достигли еще 592 учреждения образования, в частности:

275 детсадов;

294 школы;

23 учреждения высшего образования.

Какие еще области под угрозой

Похожая ситуация с вакцинацией в учебных заведениях наблюдается и в Черниговской области. К "желтой" зоне адаптивного карантина в Черниговской области не готовы 75% школ. Там более 80% персонала вакцинировано в 70 детсадах, 112 школах и одном учреждении.

А в Волынской области в случае усиления карантина сможет работать только 21 школа.

Также недавно сообщали, что в Ровненской области ситуация с вакцинацией работников школ откровенно "неудовлетворительная". По состоянию на 7 сентября ни одна школа в городе Ровно не вакцинировала более 80% персонала. Всего в области полностью вакцинировались – то есть получили две прививки – более 80% педагогов только в 46 образовательных учреждениях из 1 230 имеющихся.

Внимание! В Минздраве отмечают, что школы в желтой и оранжевой зонах смогут работать очно при усиленном карантине. Но только при условии, если там будет вакцинировано 80% персонала. Однако реальность совсем другая – сейчас полный курс прививки прошли лишь 30% педагогов.