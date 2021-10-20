Как лишний вес влияет на симптомы коронавируса
Источник:Medical Xpress
Ожирение связано с тяжелыми последствиями среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Но исследование показывает, что даже при легком течении коронавируса люди с лишним весом переносят болезнь тяжелее.
Так, избыточный вес и ожирение также могут влиять на симптомы у пациентов с легкими формами COVID-19. В исследовании приняли участие 522 человека.
К теме Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
Среди пациентов были как взрослые, так и дети. У каждого из них был положительный результат теста на SARS-CoV-2, но течение болезни было не тяжелым – они лечились дома.
Подростки и взрослые с избыточным весом или ожирением имели больше симптомов по сравнению с другими. Они чаще страдали от кашля и одышки.
Эти цифры говорят о необходимости обеспечения вакцинации против COVID-19 людей с избыточным весом и ожирением,
– заявил старший автор исследования Пиа С. Паннарадж.
Другие риски ожирения: данные Минздрава Украины
- Ожирение на 180% увеличивает риск возникновения рака поджелудочной железы.
- С увеличением индекса массы тела и окружности талии пропорционально возрастает риск рака прямой кишки.
- Ожирение часто становится причиной депрессии. И это словно замкнутый круг, ведь депрессивное или тревожное расстройства приводят к перееданию и ожирению.
- Ожирение не портит здоровье в краткосрочной перспективе. Но со временем его влияние становится заметным: повышается риск апноэ (остановки дыхания во сне), диабета 2 типа, атеросклероза и других сердечно-сосудистых болезней и нарушения работы почек.
- Особенно на развитие различных болезней влияет висцеральный жир (внутренний).
- Висцеральное ожирение у мужчин приводит к гормональным проблемам и увеличению риска эректильной дисфункции. В жировой ткани фермент альфа-редуктаза превращает тестостерон в одну из форм эстрогена, женского гормона.
- "Метаболически здоровые" люди с лишним весом или ожирением действительно бывают, но это на самом деле это не повод избегать похудения. Ведь ожирение является универсальным фактором предсказания преждевременной смерти.
- У 35-65% женщин с ожирением развивается синдром поликистозных яичников, увеличивается риск осложнений в течение беременности и родов и чаще возникает потребность в кесарском сечении.