Как лишний вес влияет на симптомы коронавируса

Ожирение связано с тяжелыми последствиями среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Но исследование показывает, что даже при легком течении коронавируса люди с лишним весом переносят болезнь тяжелее.

Так, избыточный вес и ожирение также могут влиять на симптомы у пациентов с легкими формами COVID-19. В исследовании приняли участие 522 человека.

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Среди пациентов были как взрослые, так и дети. У каждого из них был положительный результат теста на SARS-CoV-2, но течение болезни было не тяжелым – они лечились дома.

Подростки и взрослые с избыточным весом или ожирением имели больше симптомов по сравнению с другими. Они чаще страдали от кашля и одышки.

Эти цифры говорят о необходимости обеспечения вакцинации против COVID-19 людей с избыточным весом и ожирением,

– заявил старший автор исследования Пиа С. Паннарадж.

Другие риски ожирения: данные Минздрава Украины