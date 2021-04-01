Употребление шести с половиной бокалов красного вина (примерно литр) в неделю снижает риск развития катаракты и необходимость ее удаления. Этот алкогольный напиток уменьшает вероятность болезни почти на 25%.

К такому выводу пришли академики из больницы Мурфилдса в Лондоне и Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона. У людей, которые умеренно пьют, вероятность удаления катаракты на 23% ниже, чем у трезвенников.

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Вино, как способ профилактики катаракты

Ученые проанализировали данные из британского биобанка о здоровье и образе жизни почти 500 тысяч человек. Также выяснилось, что риск развития катаракты был меньше у тех, кто пьет вино, чем у ценителей пива и других алкогольных напитков.

Катаракта – что это? Это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Болезнь может развиться под воздействием внешних факторов, например под действием радиации, или вследствие некоторых заболеваний, в частности сахарного диабета. Также эта болезнь может возникнуть со старением.

Однако авторы исследования подчеркнули, что хотя и обнаружили тесные связи между употреблением вина и катарактой, но не выяснили точную причину этого явления. Ученые связывают это с присутствующими в вине антиоксидантами.

В одной бутылке вина – пять бокалов по 150 миллилитров.

Почему это важно

В Великобритании в год проводится 450 тысяч операций по удалению катаракты, это самое распространенное хирургическое вмешательство. Несмотря на результаты исследования, Национальная служба здравоохранения Великобритании называет употребление алкоголя фактором риска развития катаракты наряду с курением, сахарным диабетом и наследственностью.