Оба государства дадут AstraZeneca

В сообщении МИД Эстонии говорится, что самолет с вакцинами уже вылетел в Украину. Вакцинами из этой партии вакцинируют военных-резервистов.

К теме Риск минимален: вторая доза AstraZeneca не повышает возможность образования тромбов

Я рад, что вакцины отправляются украинским резервистам, которые помогут Украине сохранить обороноспособность, который им сейчас очень нужна,

– отметил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Он также отметил, что вакцины – это лишь часть всеобъемлющей поддержки, которую Эстония предлагает Украине, начиная с реабилитационного лечения солдат, раненых в результате войны, до различных уровней подготовки.

Обратите внимание! В целом Эстония передаст Украине 200 тысяч доз препарата AstraZeneca, из которых 52 800 доз вакцины будут переданы Эстонией на двусторонней основе и с помощью остальных механизмов распределения вакцины от COVID-19 в Европейском союзе.

Литва передаст больше вакцин, чем планировалось

Источник: Klaipeda

В Литве приняли решение отправить в Украину на 31 тысячу доз вакцины больше, чем планировалось. Вакцину доставят в Украину в ближайшее время.

Отметим, что Литва сообщила, что предоставляет вакцины по просьбе самих государств, так кроме Украины вакцины также отправят в Молдову.

Достаточно ли в Украине вакцин от COVID-19

Напомним, сегодня, 28 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца года Украина получит более 47 миллионов доз вакцины от коронавируса от различных производителей.

Этого должно хватить для полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.

Согласно Национальному плану вакцинации от коронавируса, с мая в Украине должны делать минимум по 55,6 млн прививок ежемесячно. Для этого ежедневно нужно вакцинировать примерно 182 тысячи человек.