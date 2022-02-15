Литва подарила Украине почти четверть миллиона доз вакцины Johnson&Johnson

В понедельник, 14 февраля, правительство Литвы безвозмездно передало Украине более 225 тысяч доз вакцины против коронавируса Janssen от компании Johnson & Johnson.

Однодозную вакцину направят, в частности, гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях. Об этом рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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Препарат предоставили по просьбе правительства Украины через глобальный механизм COVAX. Всего пришлют 225 600 доз вакцины против коронавируса

Литва готова и дальше протягивать руку помощи странам, испытывающим нехватку вакцин. Сегодня эта помощь крайне необходима Украине, которая столкнулась с военной эскалацией,

– подчеркнули в правительстве страны.

Шимоните также добавила, что сегодня, когда приходится справляться не только с вызовами пандемии, но и с нарастанием военной агрессии со стороны России, она "рада возможности передать украинскому народу вакцины против COVID-19".

Вакцинальная компания в Украине: главное

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. За это время прививали 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 украинцев.

Тогда как две дозы – 14 985 576 человек. Взамен дополнительной дозой вакцинировались 24 205 человек, а бустерную получили – 581 349. В целом за все время провели 31 186 066 прививок.

В целом Украина сейчас получила 45,1 миллиона вакцин.

Прививки делают препаратами от компаний AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) и Moderna. Однодозную вакцину Janssen у нас тоже одобрили для экстренного использования.

С начала пандемии Литва передала другим странам уже более 1,6 миллиона доз вакцины. Кроме Украины, препараты получили Латвия, Норвегия, Молдова, Грузия и другие страны.